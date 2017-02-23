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В Киеве пьяный неадекват въехал в троллейбус с пассажирами

23 февраля 2017, 18:20
В Киеве пьяный неадекват въехал в троллейбус с пассажирами

Внедорожник на большой скорости влетел в троллейбус с пассажирами. Произошло все поздно вечером в Киеве. Удар был такой силы, что двери транспорта просто вдавило в салон. Обломки и разбитое стекло посыпались прямо на людей. Только каким-то чудом пассажиры отделались только легкими ушибами и испугом. Медики "скорой" оказали первую помощь пострадавшим, однако в больницу никого не забрали. Что касается безумного водителя внедорожника, то он был очень пьян. Мало того, еще и начал ругаться с правоохранителями. Проходить проверку на драгере мужчина отказался, но то, что сел за руль нетрезвым, признал. Поэтому неадеквата таки доставили в отделение полиции.

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