Напомнить пароль | Регистрация
пятница, 24 февраля 2017
RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Убийства

Выбрать дату
RSS

На Закарпатье ранее судимого молодого человека задержали по делу о двойном убийстве

24 февраля 2017, 12:10
На Закарпатье ранее судимого молодого человека задержали по делу о двойном убийстве

Совсем юного, но очень опасного хладнокровного убийцу задержали на Закарпатье. 18-летний парень без колебаний лишил жизни двух своих товарищей. С первым, 56-летним коллегой, у молодого человека возник конфликт после работы. Не долго думая, изверг схватил нож и несколькими ударами в грудь и шею зарезал мужчину. После такого зверства парень забрал у мертвого ценные вещи и ушел к еще одному старшему товарищу, 73-летнему охраннику рынка. Дерзко заявил мужчине, что пришел грабить. Дедушка стал на защиту товара. За это и поплатился жизнью. Озверевшего парня задержали быстро. Оказалось, он уже имел судимость за хулиганство. Теперь будет отвечать за убийства.

Обсудить на Facebook
Убийства

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире

Сериал "Кулагин и партнеры"
Сериал "Кулагин и партнеры"

Далее

Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab