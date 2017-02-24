На Закарпатье ранее судимого молодого человека задержали по делу о двойном убийстве

Совсем юного, но очень опасного хладнокровного убийцу задержали на Закарпатье. 18-летний парень без колебаний лишил жизни двух своих товарищей. С первым, 56-летним коллегой, у молодого человека возник конфликт после работы. Не долго думая, изверг схватил нож и несколькими ударами в грудь и шею зарезал мужчину. После такого зверства парень забрал у мертвого ценные вещи и ушел к еще одному старшему товарищу, 73-летнему охраннику рынка. Дерзко заявил мужчине, что пришел грабить. Дедушка стал на защиту товара. За это и поплатился жизнью. Озверевшего парня задержали быстро. Оказалось, он уже имел судимость за хулиганство. Теперь будет отвечать за убийства.