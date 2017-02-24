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В Киеве наркозависимый зарезал свою руководительницу-дилера

24 февраля 2017, 17:13
В Киеве наркозависимый зарезал свою руководительницу-дилера

Женщина изготовляла и сбывала наркотики, товарищ ей помогал и за это получал процент. Но во время очередного рабочего собрания, что происходило в ее доме, между руководительницей и ее подчиненным возник конфликт. Мужчина сказал, что он мало зарабатывает, подруга-дилерка взамен напомнила о старом долге. Именно в этот момент неадекват и схватил нож и нанес сорок смертельных ран. Сейчас он задержан и дает показания. Говорит, что после убийства квартиру еще обыскал, но забрал только телефон, который сдал в ломбард.

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Наркотики, Убийства

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