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В Виннице обнаружили новый вид мошенничества с водителями-дальнобойщиками

24 февраля 2017, 17:52
В Виннице обнаружили новый вид мошенничества с водителями-дальнобойщиками

На крючок фиктивных работодателей только за три дня клюнули аж 14 мужчин. Вакансию с высокой зарплатой пострадавшие находили через интернет. Когда аферисты встречались с претендентами - обещали золотые горы! Единственное, что не устраивало якобы работодателей, так это то, что у водителей не было разрешительных документов на перевозку опасных грузов. Поэтому злоумышленники предлагали свою помощь в оформлении свидетельства, за символические тысячу четыреста гривен. После оформления сделки воры бесследно исчезали, а водители уже поздно понимали, что их обманули. Сейчас мошенников усиленно разыскивают. По факту массового обмана людей уже возбудили уголовное производство.

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