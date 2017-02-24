В Виннице обнаружили новый вид мошенничества с водителями-дальнобойщиками

На крючок фиктивных работодателей только за три дня клюнули аж 14 мужчин. Вакансию с высокой зарплатой пострадавшие находили через интернет. Когда аферисты встречались с претендентами - обещали золотые горы! Единственное, что не устраивало якобы работодателей, так это то, что у водителей не было разрешительных документов на перевозку опасных грузов. Поэтому злоумышленники предлагали свою помощь в оформлении свидетельства, за символические тысячу четыреста гривен. После оформления сделки воры бесследно исчезали, а водители уже поздно понимали, что их обманули. Сейчас мошенников усиленно разыскивают. По факту массового обмана людей уже возбудили уголовное производство.