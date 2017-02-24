Алкоголь с российского "Боярышника" в Украине!

Правоохранители "накрыли" целый цех, где его производили. Три тонны косметического лосьона, водки и 500 литров коньяка изъяли в одном из гаражно-строительных кооперативов Киева. Кто поставлял и сбывал фальсификат, пока неизвестно. Сейчас яд отдали на экспертизу. Напомним, в России десятки людей умерли после того, как употребляли "Боярышник". В состав этого лосьона входит этиловый спирт, но в Иркутск попала партия, где в продукте был использован метиловый, смертельный для человека. И теперь розничная продажа "Боярышника" в стране временно запрещена.