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Алкоголь с российского "Боярышника" в Украине!

24 февраля 2017, 18:15
Алкоголь с российского "Боярышника" в Украине!

Правоохранители "накрыли" целый цех, где его производили. Три тонны косметического лосьона, водки и 500 литров коньяка изъяли в одном из гаражно-строительных кооперативов Киева. Кто поставлял и сбывал фальсификат, пока неизвестно. Сейчас яд отдали на экспертизу. Напомним, в России десятки людей умерли после того, как употребляли "Боярышник". В состав этого лосьона входит этиловый спирт, но в Иркутск попала партия, где в продукте был использован метиловый, смертельный для человека. И теперь розничная продажа "Боярышника" в стране временно запрещена.

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