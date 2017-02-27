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На Киевщине разоблачили сеть борделей

27 февраля 2017, 16:46
На Киевщине разоблачили сеть борделей

Правоохранители задержали 15 участников преступной группировки, которые организовали публичные дома. Их выручка за месяц составила более полутора миллиона гривен. Среди задержанных - 4 диспетчера и 7 водителей-охранников, которые привозили проституток по указанным адресам. К спецоперации привлекли две сотни правоохранителей. Они провели 29 обысков и конфисковали 9 автомобилей, наркотики, наличные и драгоценности. По данному факту возбудили уголовное производство по статьям "Создание притонов" и "Сутенерство". Продолжается досудебное следствие.

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