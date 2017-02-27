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В Тернополе разоблачили онлайн-магазин по продаже наркотиков

27 февраля 2017, 17:31
В Тернополе разоблачили онлайн-магазин по продаже наркотиков

Правоохранители обратили внимание на объявления по всему городу с указанным сайтом и мобильным приложением. Проверили и наткнулись на целую группу наркоторговцев. Синтетический яд продавали при помощи так называемых "закладок". Получив деньги, дельцы отправляли покупателю адрес, где находится товар. Несколько месяцев копы отслеживали преступную деятельность банды. При обыске у подозреваемых изъяли пакетики с белым порошком, боевую гранату РГД-5 и более двухсот тысяч гривен. Изъятое зелье отправили на экспертизу, а четырех сообщников доставили в СИЗО.

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