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Попытки подкупа копов завершились задержанием правонарушителей

27 февраля 2017, 17:47
Попытки подкупа копов завершились задержанием правонарушителей

Двести евро полицейскому, чтобы избежать наказания за управление в нетрезвом состоянии. В Хмельницкой области работники полиции остановили подозрительный автомобиль. Нетрезвый водитель попытался подкупить правоохранителя, о чем полицейский сразу сообщил руководству. Нарушителя задержали и открыли уголовное производство. Уладить дело за деньги попробовал и житель Кременной, что на Луганщине. Ранее участковый местного отдела полиции обнаружил у мужчины наркотики. По данному факту начато расследование. Уже судимый за аналогичное преступление и кражи мужчина предложил полицейскому тысячу гривен. За попытку подкупа его тоже задержали.

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