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В Киеве разыскивают серийного грабителя банков, который на месте преступления оставляет сладости

28 февраля 2017, 13:07
В Киеве разыскивают серийного грабителя банков, который на месте преступления оставляет сладости

Полиция обещает 100 тысяч гривен за любую информацию о преступнике. За 10 лет "грабительской карьеры" мужчина успел обчистить 13 банков. Злоумышленник нападал на финансовые учреждения без охраны и, угрожая оружием, заставлял отдавать деньги. После себя человек оставлял шоколадки или конфеты. Во время последней кражи преступника зафиксировали камеры видеонаблюдения. Поэтому правоохранители объявили за него вознаграждение.

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