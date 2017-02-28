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Во Львове разоблачили группировку полицейских, которые наживались на задержанных

28 февраля 2017, 17:57
Во Львове разоблачили группировку полицейских, которые наживались на задержанных

Они били, требовали деньги, забирали личные вещи и запугивали. Промышляли правоохранители на центральном железнодорожном вокзале. Карманников и других нарушителей они задерживали, а затем в служебных кабинетах силой выбивали из них деньги и забирали ценные вещи. Взамен обещали отпустить. Сейчас известно о двух десятках эпизодов, к которым причастны не менее 15 полицейских. Работники внутренней безопасности Нацполиции провели обыски в домах правоохранителей. Изъяли почти сто тысяч гривен, гранаты, сорок мобильных телефонов и даже противотанковый гранатомет. Трем задержанным уже сообщили о подозрении.

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