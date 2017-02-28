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Как пережил Киев полдня без Шулявского моста

28 февраля 2017, 21:20
Как пережил Киев полдня без Шулявского моста

Утомленный временем, потрепанный погодой и разбитый грузовиками. Все это - причины разрушения Шулявского моста. За сутки он стал героем соцсетей. Остряки безудержно шутили и постили фотожабы. Больше всего досталось мэру столицы, который, комментируя происшествие, сыпал перлами. так или иначе, но путепровод после обеда заработал. То, что обрушилось вчера - это лишь декоративные карнизы, которые никак не влияют на прочность конструкции.

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ДТП, Катастрофы

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