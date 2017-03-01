В Донецкой области изверг изнасиловал и убил 16-летнюю школьницу

В Мирнограде внук пришел к бабушке, когда та пила чай с юной соседкой. Вдруг мужчина осатанел и стал изо всех сил бить старушку лопатой. Мольбы женщины о помощи услышали соседи и вызвали полицейских. Те выбили дверь, старушка уже едва дышала. В соседней комнате скрылся ее внук со школьницей. Молодой человек угрожал открыть огонь, но впоследствии сдался. Девушка на тот момент была уже мертва. Сам мужчина был, вероятно, под воздействием наркотиков. Подозревают - перед тем, как убить школьницу, убийца ее изнасиловал.