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В Донецкой области изверг изнасиловал и убил 16-летнюю школьницу

1 марта 2017, 11:36
В Донецкой области изверг изнасиловал и убил 16-летнюю школьницу

В Мирнограде внук пришел к бабушке, когда та пила чай с юной соседкой. Вдруг мужчина осатанел и стал изо всех сил бить старушку лопатой. Мольбы женщины о помощи услышали соседи и вызвали полицейских. Те выбили дверь, старушка уже едва дышала. В соседней комнате скрылся ее внук со школьницей. Молодой человек угрожал открыть огонь, но впоследствии сдался. Девушка на тот момент была уже мертва. Сам мужчина был, вероятно, под воздействием наркотиков. Подозревают - перед тем, как убить школьницу, убийца ее изнасиловал.

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Драки и насилие, Здоровье, Секс и чувства, Убийства

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