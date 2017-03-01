Напомнить пароль | Регистрация
среда, 1 марта 2017
RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Служебные преступления

Выбрать дату
RSS

На Тернопольщине местные чиновники во время ремонта дорог разворовали бюджетные средства

1 марта 2017, 16:52
На Тернопольщине местные чиновники во время ремонта дорог разворовали бюджетные средства

В общем украли более двух с половиной миллионов бюджетных гривен. Правоохранители выяснили, что частное дорожно-ремонтное предприятие заключило договор с облгосадминистрацией на восстановление дорожного покрытия в поселке Подволочиске. Общая стоимость контракта составила почти 7 миллионов гривен. Но подрядчики внесли недостоверные данные в акты выполненных работ. А чиновники документ утвердили без надлежащей проверки. В результате чего дельцы получили более двух с половиной миллионов гривен за невыполненные работы. Возбуждены уголовные производства. Продолжается досудебное следствие.

Обсудить на Facebook
Служебные преступления

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире

Сериал "Детективы"
Сериал "Детективы"

Далее

Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab