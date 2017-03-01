На Тернопольщине местные чиновники во время ремонта дорог разворовали бюджетные средства

В общем украли более двух с половиной миллионов бюджетных гривен. Правоохранители выяснили, что частное дорожно-ремонтное предприятие заключило договор с облгосадминистрацией на восстановление дорожного покрытия в поселке Подволочиске. Общая стоимость контракта составила почти 7 миллионов гривен. Но подрядчики внесли недостоверные данные в акты выполненных работ. А чиновники документ утвердили без надлежащей проверки. В результате чего дельцы получили более двух с половиной миллионов гривен за невыполненные работы. Возбуждены уголовные производства. Продолжается досудебное следствие.