В США пенсионер за рулем внедорожника въехал в школьный оркестр

Трагедия во время карнавала Марди Гра в Алабаме. Из-под колес джипа вытащили двенадцать травмированных подростков. Четверо из них - в реанимации. А 73-летнего дедушку, который был за рулем и покалечил детей, - допрашивают. Известно - скорее всего произошел несчастный случай, и об умышленном наезде речь не идет. Пенсионер оправдывается, что в машине испортились тормоза. Фестиваль, где все произошло, - такие себе проводы зимы накануне поста у католиков.