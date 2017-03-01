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В США пенсионер за рулем внедорожника въехал в школьный оркестр

1 марта 2017, 17:32
В США пенсионер за рулем внедорожника въехал в школьный оркестр

Трагедия во время карнавала Марди Гра в Алабаме. Из-под колес джипа вытащили двенадцать травмированных подростков. Четверо из них - в реанимации. А 73-летнего дедушку, который был за рулем и покалечил детей, - допрашивают. Известно - скорее всего произошел несчастный случай, и об умышленном наезде речь не идет. Пенсионер оправдывается, что в машине испортились тормоза. Фестиваль, где все произошло, - такие себе проводы зимы накануне поста у католиков.

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ДТП, Катастрофы, Несчастные случаи

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