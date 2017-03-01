В Молдове задержали одиозного судью Днепровского райсуда Николая Чауса

Чиновника подозревают во взяточничестве. Из Украины он сбежал еще в сентябре прошлого года - сразу после официального отпуска. Вскоре беглеца передадут в руки украинских правоохранителей. Напомним, судье инкриминируют получение взятки в размере 150 тысяч долларов. Деньги тот прятал в стеклянных банках, которые закапывал в собственном дворе. Впрочем, зарешетить взяточника не смогли из-за судейской неприкосновенности.