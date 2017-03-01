Напомнить пароль | Регистрация
четверг, 2 марта 2017
RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Служебные преступления

Выбрать дату
RSS

В Молдове задержали одиозного судью Днепровского райсуда Николая Чауса

1 марта 2017, 18:02
В Молдове задержали одиозного судью Днепровского райсуда Николая Чауса

Чиновника подозревают во взяточничестве. Из Украины он сбежал еще в сентябре прошлого года - сразу после официального отпуска. Вскоре беглеца передадут в руки украинских правоохранителей. Напомним, судье инкриминируют получение взятки в размере 150 тысяч долларов. Деньги тот прятал в стеклянных банках, которые закапывал в собственном дворе. Впрочем, зарешетить взяточника не смогли из-за судейской неприкосновенности.

Обсудить на Facebook
Служебные преступления

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире

Далее

Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab