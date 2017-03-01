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В Кривом Роге правоохранители разоблачили сеть онлайн-порностудий

1 марта 2017, 18:15
В Кривом Роге правоохранители разоблачили сеть онлайн-порностудий

В квартирах работали пятнадцать женщин и трое мужчин веб-моделей. Они обнажались перед камерами, демонстрируя свои половые органы. Кроме того, выполняли любые другие прихоти клиентов по ту сторону экрана. Работники прокуратуры и полиция провели санкционированные обыски студий. Изъяли более 10 компьютеров, веб-камеры, штативы, предметы интимного характера, записные книжки с логинами и паролями. Действия веб-моделей квалифицируются по статье "сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией" и предусматривают до 7 лет за решеткой.

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