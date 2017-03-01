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В Сумах ликвидировали международный канал поставки наркотиков

1 марта 2017, 18:32
В Сумах ликвидировали международный канал поставки наркотиков

Местный житель получал экстази по почте с одной из европейских стран. Во время обыска квартиры наркодилера сотрудники СБУ изъяли сотню таблеток психотропа. Их стоимость на черном рынке достигает ста тысяч гривен. К наркобизнесу злоумышленник присоединился через объявление в транспорте. По интернету он получал инструкции по поиску "клиентов", конспирации и поведению в случае задержания. Наркодельца арестовали. Продолжается досудебное расследование.

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