В Сумах ликвидировали международный канал поставки наркотиков

Местный житель получал экстази по почте с одной из европейских стран. Во время обыска квартиры наркодилера сотрудники СБУ изъяли сотню таблеток психотропа. Их стоимость на черном рынке достигает ста тысяч гривен. К наркобизнесу злоумышленник присоединился через объявление в транспорте. По интернету он получал инструкции по поиску "клиентов", конспирации и поведению в случае задержания. Наркодельца арестовали. Продолжается досудебное расследование.