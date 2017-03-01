В Харькове на взятке поймали двух инспекторов фискальной службы

Накануне в управлении обнаружили, что один из местных предпринимателей уклоняется от Налоговой службы. Однако вместо задержать бизнесмена, инспекторы решили с ним договориться и за 20 тысяч гривен предложили закрыть дело. Мужчина согласился, но насладиться легкими деньгами чиновники не успели. Их "на горячем" задержали полицейские. Поэтому и они, и горе-бизнесмен предстанут перед судом. За взяточничество им грозит до трех лет с конфискацией имущества.