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В Москве на строителей обрушился недостроенный автомобильный тоннель

2 марта 2017, 16:01
В Москве на строителей обрушился недостроенный автомобильный тоннель

Кинологи и спасатели ищут людей под завалами автомобильного тоннеля в Москве. Один человек погиб на месте. Еще четверо строителей пропали без вести. В сеть выложили первые кадры с места событий. Предварительно известно: площадь обвала составляет до сорока квадратных метров. Трагедия произошла во время работы со свежим бетоном. Строители, вероятно, похоронены в нем заживо. Следователи намерены допросить прорабов и застройщиков касательно соблюдения норм техники безопасности.

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Здоровье, Несчастные случаи

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