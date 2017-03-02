В Москве на строителей обрушился недостроенный автомобильный тоннель

Кинологи и спасатели ищут людей под завалами автомобильного тоннеля в Москве. Один человек погиб на месте. Еще четверо строителей пропали без вести. В сеть выложили первые кадры с места событий. Предварительно известно: площадь обвала составляет до сорока квадратных метров. Трагедия произошла во время работы со свежим бетоном. Строители, вероятно, похоронены в нем заживо. Следователи намерены допросить прорабов и застройщиков касательно соблюдения норм техники безопасности.