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В Киеве задержали банду оборотней в погонах

2 марта 2017, 16:29
В Киеве задержали банду оборотней в погонах

В преступную группу входили трое полицейских, среди которых одна женщина, и еще четверо гражданских. Злоумышленники промышляли вымогательством и разбоем. В столице они завладели двумя квартирами и большой суммой денег. Своих жертв запугивали и даже пытали, - говорят в областной прокуратуре. Во время обысков у них изъяли поддельные документы, в частности паспорта, служебные удостоверения, документы на квартиры, а также печати и штампы, устройства для слежки, травматический пистолет. Всех злоумышленников задержали. На данный момент им сообщили о подозрении.

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