Зоозащитники вступились за обвиняемого в убийстве

В Запорожье суд избирает меру пресечения для Заура Пруидзе. Мужчине вменяют умышленное убийство коллеги-охранника. Инцидент произошел 2 февраля на автобазе, где оба мужчины работали. Между ними возник конфликт из-за издевательств погибшего охранника над одной из местных собак. Подсудимый бросился ее спасать. Мужчины подрались. От взбешенного коллеги с топором подсудимый оборонялся пожарным багром. Он нанес несколько ударов в ответ, из-за чего его коллега умер. Сам подсудимый говорит - это была самооборона. Такого же мнения - зоозащитники. Они считают, что если и судить Заура, то за превышение пределов необходимой самообороны, а не за умышленное убийство.