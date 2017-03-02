Напомнить пароль | Регистрация
пятница, 3 марта 2017
RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Суды

Выбрать дату
RSS

Зоозащитники вступились за обвиняемого в убийстве

2 марта 2017, 17:50
Зоозащитники вступились за обвиняемого в убийстве

В Запорожье суд избирает меру пресечения для Заура Пруидзе. Мужчине вменяют умышленное убийство коллеги-охранника. Инцидент произошел 2 февраля на автобазе, где оба мужчины работали. Между ними возник конфликт из-за издевательств погибшего охранника над одной из местных собак. Подсудимый бросился ее спасать. Мужчины подрались. От взбешенного коллеги с топором подсудимый оборонялся пожарным багром. Он нанес несколько ударов в ответ, из-за чего его коллега умер. Сам подсудимый говорит - это была самооборона. Такого же мнения - зоозащитники. Они считают, что если и судить Заура, то за превышение пределов необходимой самообороны, а не за умышленное убийство.

Обсудить на Facebook
Суды

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире

Легенды бандитской Одессы
Легенды бандитской Одессы

Далее

Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab