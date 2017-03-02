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На Прикарпатье в результате семейной ссоры брат ударил родную сестру ножом

2 марта 2017, 18:11
На Прикарпатье в результате семейной ссоры брат ударил родную сестру ножом

Жители Старых Богородчан, 27-летняя девушка вместе со старшим братом распивали алкоголь. Затем они поссорились, и словесная перепалка во время застолья переросла в драку. Подозреваемый несколько раз ударил девушку кулаком по лицу и в живот, потом схватил нож и ударил в спину. Женщина не сразу обратилась к врачам, потому что боялась, что брат ее снова побьет или попадет в тюрьму. И только когда ее состояние ухудшилось, вызвала скорую. Нападающий уже ранее был судимый. Нигде не работает. Мужчина задержан, ведется следствие.

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Драки и насилие

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