На Прикарпатье в результате семейной ссоры брат ударил родную сестру ножом

Жители Старых Богородчан, 27-летняя девушка вместе со старшим братом распивали алкоголь. Затем они поссорились, и словесная перепалка во время застолья переросла в драку. Подозреваемый несколько раз ударил девушку кулаком по лицу и в живот, потом схватил нож и ударил в спину. Женщина не сразу обратилась к врачам, потому что боялась, что брат ее снова побьет или попадет в тюрьму. И только когда ее состояние ухудшилось, вызвала скорую. Нападающий уже ранее был судимый. Нигде не работает. Мужчина задержан, ведется следствие.