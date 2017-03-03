Выращивать ткани и органы человеческого организма можно из яблок!

Фантастика в регенеративной медицине! Потрясающие эксперименты проводят канадские ученые. Из яблок выделяют ДНК, а затем эту структуру берут за основу для человеческих клеток. Таким образом уже вырастили ухо. И экспериментаторы утверждают - материал биосовместимый, то есть приживается. Это уже доказали опыты на животных. Для трансплантологии это невероятный прорыв. Но безопасна ли таки технология - докажут дальнейшие клинические испытания.