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В каком состоянии уцелевшие на шахте "Степная" горняки?

3 марта 2017, 17:14
В каком состоянии уцелевшие на шахте "Степная" горняки?

Украина - в трауре по погибшим горнякам на шахте "Степная" на Львовщине. Жертвами аварии стали восемь человек. В полдень их память почтили по всей стране минутой молчания. Семьям погибших выплатят по пятьсот тысяч гривен компенсации - пообещали чиновники. По факту гибели шахтеров полиция открыла уголовное производство. По официальной информации, причиной аварии стал взрыв воздушно-метановой смеси. 20 горняков сейчас находятся в больнице.

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Здоровье, Катастрофы, Несчастные случаи

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