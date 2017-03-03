В каком состоянии уцелевшие на шахте "Степная" горняки?

Украина - в трауре по погибшим горнякам на шахте "Степная" на Львовщине. Жертвами аварии стали восемь человек. В полдень их память почтили по всей стране минутой молчания. Семьям погибших выплатят по пятьсот тысяч гривен компенсации - пообещали чиновники. По факту гибели шахтеров полиция открыла уголовное производство. По официальной информации, причиной аварии стал взрыв воздушно-метановой смеси. 20 горняков сейчас находятся в больнице.