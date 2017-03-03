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Кабмин отстранил председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова от занимаемой должности

3 марта 2017, 18:07
Кабмин отстранил председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова от занимаемой должности

Вместо Насирова обязанности председателя ДФC будет выполнять Мирослав Продан, один из его заместителей.

Председателю Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову вручили подозрение. Чиновник в это время находился в ведомственной больнице "Феофания". По словам адвокатов, сразу после этого у Насирова случился инфаркт и его повезли в реанимацию. Теперь он под охраной в больнице. Чиновника обвиняют в злоупотреблении властью и служебным положением, что нанесло государству ущерб в более чем два миллиарда гривен.

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