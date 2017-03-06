Отстраненный глава ДФС Роман Насиров опроверг информацию о якобы перенесенном им инфаркте

Инфаркта не было. Роман Насиров не знает, откуда появилась такая новость и подчеркивает, что у него был только гипертонический криз и пред-инфарктное состояние. Но благодаря манипуляциям врачей теперь он чувствует себя лучше.

И продолжается очередное заседание Соломенского суда. В течение двух дней Насирову не могли выбрать меру пресечения. Вчера, 5 марта вечером срок содержания чиновника истек, и он фактически стал свободным. Но блокировщики не дали налоговику возможности выехать из здания суда.

Напомним, что Роман Насиров, которому подчинялась таможня и налоговая, был задержан 2 марта. Его обвиняют в злоупотреблении властью и служебным положением, что нанесло государству ущерб на сумму более двух миллиардов гривен.