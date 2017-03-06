Житомирские полицейские нашли целый склад боеприпасов и наркотиков

41-летний мужчина приехал в село Зализня, чтобы заботиться о немощной матери. Вместо того организовал незаконный бизнес. Правда, промышлял недолго. О подозрительном мужчине сельсовету сообщили соседи. Впоследствии в гости к злоумышленнику наведались и правоохранители. Во дворе они нашли тайник, где было 33 снаряда калибром 120 и 122 миллиметра, порох и свертки с дурманом. Задержанный теперь оправдывается - прятал дома опасный товар без злого умысла! Снаряды, мол, принес с военного полигона, расположенного неподалеку села, чтобы даром не ржавели. Там же нарвал и коноплю, которую высушил для себя. Впрочем правоохранители этому не верят и уже открыли уголовное производство. Теперь мужчине грозит до 7 лет за решеткой.