В Палестине появился отель с наихудшим видом в мире

Открыл такое необычное заведение британский уличный художник Бэнкси, который скрывает свою персону. Несмотря на это, его работы и проекты на социальную тематику стали культовыми. Все 10 комнат отеля выходят на одну сторону и упираются в стену, отделяющую палестинский Вифлеем от израильского Иерусалима. Номера украшены работами владельца. Есть они и на стене, куда выходят окна, - голубь мира в бронежилете. Его художник нарисовал 10 лет назад, когда впервые посетил Вифлеем. Журналистам отель представили за две недели до официального открытия. Сколько же будет стоить в нем проживание - пока неизвестно.