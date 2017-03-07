В Киеве задержали наглого афериста, обокравшего старенькую пенсионерку

75-летней киевлянке позвонил якобы сын, сообщил, что попал в ДТП, сейчас в реанимации, и ему срочно нужны деньги, за которыми приедет приятель. Женщина с испугу и не поняла, что разговаривает с совершенно чужим человеком. Когда незнакомец приехал - старушка со слезами на глазах попросила забрать все ценные вещи, потому что нужной суммы не было. Мошенник взял картины, старинные золотые монеты, золотые часы и брошь. И пообещал, что все срочно продаст, а деньги отвезет в больницу. Уже через несколько часов женщина догадалась позвонить сыну и поняла, что ее обманули. А преступника вроде и след простыл. Впрочем, на следующий день он сам позвонил пенсионерке и сообщил - денег не хватило, надо еще. Однако на этот раз женщина уже сообщила в полицию, так что преступника задержали с поличным.