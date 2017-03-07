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На украинско-польской границе задержали 13 килограммов контрабандного янтаря

7 марта 2017, 13:57
На украинско-польской границе задержали 13 килограммов контрабандного янтаря

Двое волынян пытались незаконно вывезти ценный груз в соседнее государство на машине с литовской регистрацией. Впрочем пограничники решили подробнее проверить транспортное средство. Значительную партию "солнечного камня" мужчины спрятали под панелью приборов. Стоимость необработанного минерала должны установить специалисты. К слову, на "черном" рынке килограмм янтаря может стоить до 4 с половиной тысяч долларов.

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