На украинско-польской границе задержали 13 килограммов контрабандного янтаря

Двое волынян пытались незаконно вывезти ценный груз в соседнее государство на машине с литовской регистрацией. Впрочем пограничники решили подробнее проверить транспортное средство. Значительную партию "солнечного камня" мужчины спрятали под панелью приборов. Стоимость необработанного минерала должны установить специалисты. К слову, на "черном" рынке килограмм янтаря может стоить до 4 с половиной тысяч долларов.