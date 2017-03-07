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В Запорожье обнаружили партию убийственного российского лосьона "Боярышник"

7 марта 2017, 14:47
В Запорожье обнаружили партию убийственного российского лосьона "Боярышник"

К счастью, на прилавки аптек и магазинов товар попасть не успел. Сотрудники СБУ изъяли почти 200 тысяч бутылок опасного косметического средства. В ведомстве уже подсчитали, товар стоимостью свыше 2 миллионов гривен получил неизвестный владелец. Бутылки с ядом хранили на складе частного предприятия. Сейчас правоохранители изучают содержание флаконов, устанавливают личность поставщика яда и как он попал из России в Украину.

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Здоровье, Контрабанда

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