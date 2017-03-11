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После семилетней комы женщина впервые увидела дочь в Сербии

11 марта 2017, 01:47
После семилетней комы женщина впервые увидела дочь в Сербии

Невероятное возвращение к жизни! В Сербии проснулась женщина, которая семь лет была в коме после сложных родов. В 2009 тогда еще 18-летняя Даниэла родила дочь. Но у молодой мамы сразу возникли осложнения, развился сепсис - заражение крови, и она впала в кому. Родители вместе с волонтерами собрали деньги, чтобы поддерживать ее в состоянии жизнедеятельности все эти годы. Сейчас впервые дочь Даниэлы смогла поиграть с мамой.

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