После семилетней комы женщина впервые увидела дочь в Сербии

Невероятное возвращение к жизни! В Сербии проснулась женщина, которая семь лет была в коме после сложных родов. В 2009 тогда еще 18-летняя Даниэла родила дочь. Но у молодой мамы сразу возникли осложнения, развился сепсис - заражение крови, и она впала в кому. Родители вместе с волонтерами собрали деньги, чтобы поддерживать ее в состоянии жизнедеятельности все эти годы. Сейчас впервые дочь Даниэлы смогла поиграть с мамой.