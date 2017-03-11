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В ОАЭ украинку арестовали за внебрачную беременность

11 марта 2017, 22:38
В ОАЭ украинку арестовали за внебрачную беременность

Власти Объединенных Арабских Эмиратов сняла все обвинения во внебрачной сексе с украинки ее южно-африканского жениха. 27-летнюю Ирину Ногай задержали после того, как она пошла во время отдыха к врачу. Женщина жаловалась на сильную боль в животе. Медик сразу установил беременность пациентки. После того, как пара не смогла показать свидетельство о браке, их арестовали прямо в больнице. Ведь внебрачный секс в Эмиратах считают незаконным.

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Здоровье, Общество, Секс и чувства

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