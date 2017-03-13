В Апелляционном суде Киева рассматривают жалобу на арест Романа Насирова

Напомним, неделю назад экс-председателя Государственной фискальной службы после длительной эпопеи с пребыванием в больнице и выдвижением подозрения, и судебного заседания, взяли под арест на два месяца с правом внесения залога в сто миллионов гривен. Но и этот размер залога адвокаты Насирова оспаривают. Хотя прокуратура настаивала на залоге в два миллиарда гривен.

На каком этапе заседание? И что говорят защитники Насирова и прокуроры?