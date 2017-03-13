В Одессе задержали банду наркоторговцев

Злоумышленники совершали разбойные нападения, занимались контрабандой алкоголя, распространяли и изготавливали наркотики. Правоохранители установили: мужчины от двадцати четырех до сорока пяти лет были подготовленными спортсменами. Они распространяли наркотики в Одесской области в больших объемах. После сбыта товара дилеры перечисляли средства на банковские карты злоумышленников. Во время обысков правоохранители нашли у них каннабис, амфетамин, кокаин, экстази, пять тысяч долларов, взрывчатку и арсенал оружия.