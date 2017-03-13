В Киеве полицейские спасли пенсию местной жительницы

В столице полицейские "на горячем" задержали мужчину, который вырвал у пожилой женщины сумку. Она как раз получила пенсию и возвращалась домой. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства. Правоохранители услышали крики о помощи и бросились за нападающим. У 33-летнего мужчины изъяли украденные две тысячи восемьсот гривен, банковские карточки и документы. Открыто уголовное производство по статье "Ограбление". Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.