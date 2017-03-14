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Стрельба в центре Киева: один мужчина ранен

14 марта 2017, 16:32
Стрельба в центре Киева: один мужчина ранен

Инцидент произошел ночью возле одного из кафе. По информации полиции, на улице между двумя компаниями молодых людей возникла ссора, которая впоследствии переросла в драку. Один из дебоширов вытащил пистолет и начал хаотично стрелять. Одна из пуль ранила мужчину - сейчас он в больнице. Но медики говорят, угрозы его жизни нет. Еще две пули попали в окно кафе и автомобиль. Ночного стрелка задержали, его будут судить по статье "Хулиганство".

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Драки и насилие, Хулиганство

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