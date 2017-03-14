Турция разорвала дипломатические связи с Нидерландами

Турецкие власти запретили чартерные рейсы из Нидерландов, угрожают санкциями и не позволяют голландскому послу вернуться из отпуска в Анкару. Конфликт набирает обороты еще с пятницы, когда руководителю турецкого МИД не позволили приземлиться в Роттердаме, а затем проводить агитационные митинги в поддержку апрельского конституционного референдума. Нидерланды объясняют решительную позицию угрозой общественной безопасности страны. Тайип Эрдоган в ответ, не стесняясь в выражениях, откровенно обвиняет Амстердам в нацизме и фашизме. А еще обещает подать иск в Европейский суд по правам человека. Посольства обеих стран сейчас работают под усиленной охраной.