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В столице задержали банду оборотней в погонах

15 марта 2017, 11:34
В столице задержали банду оборотней в погонах

Участниками и организаторами преступной группы были работники полиции: майор и капитан. В банде были также торговец наркотиками и так называемый частный детектив. Злоумышленники действовали двумя схемами: присваивали квартиры одиноких пожилых людей и за баснословные деньги запугивали и избивали недругов состоятельных бизнесменов. Таких групп только в столице не один десяток. Продолжаются следственные действия. Сейчас полицейские находятся под стражей без возможности внесения залога.

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Аферы, Драки и насилие, Наркотики, Служебные преступления

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