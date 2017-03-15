В столице задержали банду оборотней в погонах

Участниками и организаторами преступной группы были работники полиции: майор и капитан. В банде были также торговец наркотиками и так называемый частный детектив. Злоумышленники действовали двумя схемами: присваивали квартиры одиноких пожилых людей и за баснословные деньги запугивали и избивали недругов состоятельных бизнесменов. Таких групп только в столице не один десяток. Продолжаются следственные действия. Сейчас полицейские находятся под стражей без возможности внесения залога.