На Киевщине насильник-рецидивист убил женщину из-за собственной половой несостоятельности

В областной полиции сообщили, что в конце февраля в центре Ирпеня во дворе между домами обнаружили обнаженное тело женщины. Ею оказалась 52-летняя местная жительница, которая систематически употребляла алкоголь и вела аморальный образ жизни. Правоохранители за неделю вышли на след преступника и установили, что в ту ночь он вместе с погибшей употреблял спиртное, после чего пара вступила в половой акт. Впрочем, из-за своей физиологической несостоятельности мужчина разозлился и несколько раз ударил женщину ножом. Сейчас подозреваемый под стражей, ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.