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На Черниговщине львица напала на смотрителя и сбежала из цирка

15 марта 2017, 15:31
На Черниговщине львица напала на смотрителя и сбежала из цирка

В городе Прилуках гастролировал цирк. Ночью 100-килограммовая львица самостоятельно вышла из клетки, которую якобы забыли запереть смотрители животных. Ошарашенные работники попытались загнать зверя обратно. Но разъяренный хищник набросился на одного из них, прокусил голень и скрылся с территории цирка. Уже в частном хозяйстве львица напала на собаку. Тогда полиция оцепила двор и ограничила движение транспорта прилегающими улицами. Уже через мгновение - с разрешения владельца - животное застрелили из охотничьего оружия.

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