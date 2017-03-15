В канадском Квебеке в массовом ДТП столкнулись полсотни автомобилей

Массовая авария на одной из самых загруженных магистралей страны. В частности, ее участником стал грузовик с химикатами. Грузовик перевернулся, и на дорогу вылился яд. Помощь медиков понадобилась тридцати пострадавшим. Один из них от травм скончался в больнице. До сих пор движение по трассе перекрыто в обоих направлениях. Спасатели пытаются растянуть разбитые обломки. И уже известно, ДТП произошло из-за погодных условий, в частности гололеда и критически низкой видимости во время метели.