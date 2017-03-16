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В Киеве разыскивают 28-летнего Виталия Ковальчука

16 марта 2017, 11:52
В Киеве разыскивают 28-летнего Виталия Ковальчука

Мужчина пропал 3 марта около восьми вечера. Вышел с работы и до сих пор домой не вернулся. Родственники обеспокоены и просят помощи всех неравнодушных. Приметы пропавшего - рост 177 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткостриженые, голубые глаза. Был одет в темно-серую куртку и шапку, темно-синие джинсы и светлый вязаный свитер. Исчез в районе улиц Телиги или Новоконстантиновской. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем, просят позвонить по телефонам (093) 742-32-59, (098) 976-49-49 или на 102.

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