Пенсионерка из Далласа вскарабкалась на дерево, чтобы отомстить коммунальщикам и отпугнуть их

Таким образом женщина решила отстоять свое право на частную собственность. Коммунальные службы приехали, чтобы подрезать ветви 100-летнего дерева возле проводов электросети. Но владелица стала горой! Только приезд полиции заставил американку уступить и слезть с дерева. Шесть лет назад она уже защищала ствол с травматическим оружием в руках! Сейчас же наняла адвоката, чтобы судиться с коммунальными службами.