Напомнить пароль | Регистрация
четверг, 16 марта 2017
RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Прочее

Выбрать дату
RSS

Пенсионерка из Далласа вскарабкалась на дерево, чтобы отомстить коммунальщикам и отпугнуть их

16 марта 2017, 12:38
Пенсионерка из Далласа вскарабкалась на дерево, чтобы отомстить коммунальщикам и отпугнуть их

Таким образом женщина решила отстоять свое право на частную собственность. Коммунальные службы приехали, чтобы подрезать ветви 100-летнего дерева возле проводов электросети. Но владелица стала горой! Только приезд полиции заставил американку уступить и слезть с дерева. Шесть лет назад она уже защищала ствол с травматическим оружием в руках! Сейчас же наняла адвоката, чтобы судиться с коммунальными службами.

Обсудить на Facebook
Прочее

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире

Сериал "Чисто английские убийства"
Сериал "Чисто английские убийства"

Далее

Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab