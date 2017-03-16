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Невероятное природное явление на Гавайях притягивает фотографов и многочисленных туристов

16 марта 2017, 13:00
Невероятное природное явление на Гавайях притягивает фотографов и многочисленных туристов

Там бушует вулкан Килавеа - один из самых активных в регионе. Из кратера огненной горы растекаются реки раскаленной лавы, температура которой достигает девятисот градусов по Цельсию. Фотографы охотятся за головокружительными кадрами. А туристы, несмотря на опасность, уговаривают гидов ближе подняться к вулкану, чтобы увидеть извержение воочию. Хотя проводников за такие экскурсии штрафуют.

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