Невероятное природное явление на Гавайях притягивает фотографов и многочисленных туристов

Там бушует вулкан Килавеа - один из самых активных в регионе. Из кратера огненной горы растекаются реки раскаленной лавы, температура которой достигает девятисот градусов по Цельсию. Фотографы охотятся за головокружительными кадрами. А туристы, несмотря на опасность, уговаривают гидов ближе подняться к вулкану, чтобы увидеть извержение воочию. Хотя проводников за такие экскурсии штрафуют.