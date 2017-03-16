В Киеве мужчина 2 месяца прожил с телом убитой матери

Просто зверское преступление совершил 30-летний киевлянин. Соседи сообщили полиции, что из их дома исчезла пенсионерка, а с ее жилья доносится невыносимая вонь. Уже в квартире правоохранители обнаружили тело несчастной. Чтобы запах был не слишком сильный, сын накрыл уже мертвую мать несколькими одеялами, а дверь в комнату заклеил скотчем. Убийца признался, что мама постоянно его ругала, потому что он не работал, употреблял наркотики и требовал у нее деньги. Во время очередного конфликта мужчина ударил женщину молотком по голове, а потом задушил поясом. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.