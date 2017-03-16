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Тело украинца Ярослава Мосиюка, убитого при загадочных обстоятельствах в США, готовятся перевезти на Родину

16 марта 2017, 16:07
Тело украинца Ярослава Мосиюка, убитого при загадочных обстоятельствах в США, готовятся перевезти на Родину

Нашего 25-летнего соотечественника застрелили полицейские. Якобы из-за того, что имел при себе ружье и представлял угрозу. Ярослав жил в городке Шарлотт вместе с матерью и сестрой. В Америку приехал в прошлом году. Экс-киевлянин был оптимистом, поэтому семья не верит, что он намеревался совершить самоубийство или убить кого-то, как пишут заокеанские СМИ. Полицию семья обвиняет в превышении полномочий и требует судить убийцу в погонах. Благотворительные фонды, тем временем, помогают родственникам собрать средства на доставку тела украинца для захоронения в Киев.

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Общество, Прочее, Убийства

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