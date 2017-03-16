В Бразилии научились превращать окурки в бумагу

Один из мусороперерабатывающих заводов Сан-Паулу наладил технологию, которая исцеляет окружающую среду и позволяет заработать на хламе. Едкие токсины, содержащиеся в фильтрах для сигарет, удаляют. Далее окурки сушат и в специальных котлах трансформируют в целлюлозу. Чтобы, например, изготовить один лист размера А4, понадобится около тридцати выкуренных сигарет. Местные ребятишки уже испытали рисунки и раскраски на бумаге повторного потребления.