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В Бразилии научились превращать окурки в бумагу

16 марта 2017, 18:23
В Бразилии научились превращать окурки в бумагу

Один из мусороперерабатывающих заводов Сан-Паулу наладил технологию, которая исцеляет окружающую среду и позволяет заработать на хламе. Едкие токсины, содержащиеся в фильтрах для сигарет, удаляют. Далее окурки сушат и в специальных котлах трансформируют в целлюлозу. Чтобы, например, изготовить один лист размера А4, понадобится около тридцати выкуренных сигарет. Местные ребятишки уже испытали рисунки и раскраски на бумаге повторного потребления.

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