Мэр Львова готов к введению чрезвычайного положения из-за мусорной катастрофы

Он готов к чрезвычайному положению, но не может его ввести самостоятельно. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе уже критическая ситуация из-за куч мусора. И вывозить его некуда. Сложная ситуация сейчас и в четырех районах области. Именно поэтому Садовый готов к введению чрезвычайного положения, но говорит, что сделать это могут только госорганы после объявления позиции комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций.