Родные и волонтеры просят помочь спасти Яну

У четырехлетней Яны с Закарпатья рак четвертой стадии! Украинские врачи ошеломили мать - девочка проживет не более недели. Однако Яну взялись спасать турецкие медики. И уже есть утешительный результат - болезнь отступает. Но на проведение необходимых операций не хватает еще 80 тысяч долларов. Поэтому родные просят и зрителей Свидетеля помочь кто чем может. Тогда Яна выздоровеет и сможет вернуться домой, на родное Закарпатье.





Реквизиты для помощи Яне:

Главный волонтер Марта Левченко (050) 243-69-71.

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