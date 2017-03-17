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Родные и волонтеры просят помочь спасти Яну

17 марта 2017, 22:38
Родные и волонтеры просят помочь спасти Яну

У четырехлетней Яны с Закарпатья рак четвертой стадии! Украинские врачи ошеломили мать - девочка проживет не более недели. Однако Яну взялись спасать турецкие медики. И уже есть утешительный результат - болезнь отступает. Но на проведение необходимых операций не хватает еще 80 тысяч долларов. Поэтому родные просят и зрителей Свидетеля помочь кто чем может. Тогда Яна выздоровеет и сможет вернуться домой, на родное Закарпатье.


Реквизиты для помощи Яне:
Главный волонтер Марта Левченко (050) 243-69-71.
ПриватБанк карта 5457 0822 8184 5714 Левченко Марта.

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